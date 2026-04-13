Мировые цены на нефть выросли на 7% из-за предстоящей блокировки США Ормузского пролива
Источник:  Reuters

Мировые цены на нефть выросли на 7% и превысили 100 долларов за баррель на фоне подготовки Военно-морских сил США к блокированию движения судов через Ормузский пролив.

Главные тезисы

  • Мировые цены на нефть выросли на 7% после анонса США о подготовке к блокаде Ормузского пролива.
  • Амосериканский президент Дональд Трамп объявил о начале морской блокады, что повлечет за собой ограничение транспорта нефти через Ормузский пролив.
  • Скачок цен произошел после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном по прекращению войны.

Цены на нефть стремительно растут

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,05% и достигли 101,91 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 7,86% — до 104,16 доллара за баррель.

Скачок цен произошел после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном по прекращению войны. Президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады и признал, что цены на горючее могут оставаться высокими до промежуточных выборов в ноябре.

Рынок сейчас в основном вернулся к условиям, предшествующим прекращению огня, за исключением того, что теперь США заблокируют еще до 2 миллионов баррелей нефти в день, связанных с Ираном и проходящих через Ормузский пролив, — заявил руководитель отдела энергетических исследований MST Marquee Сол Кавоник.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что блокада начнется в понедельник в 17:00 по киевскому времени. Ограничения будут применяться к кораблям всех стран, входящих в иранские порты или выходящих из них. При этом американские военные не будут препятствовать транзиту судов в порты других государств.

Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что приближение иностранных военных кораблей к Ормузскому проливу будет расцениваться как нарушение перемирия и встретит жесткую и решительную реакцию.

Согласно данным компании LSEG, сейчас большинство нефтяных танкеров пытаются обходить Ормузский пролив.

В то же время Саудовская Аравия сообщила 12 апреля о возобновлении полноценной перекачки нефти по трубопроводу "Восток-Запад" объемом около 7 миллионов баррелей в сутки после устранения повреждений энергетической инфраструктуры от недавних иранских атак.

