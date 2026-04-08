Цены на нефть начали резко падать

Источник:  Axios

Цены на “черное золото” просели ниже 100 долларов за баррель после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном.

Главные тезисы

  • Перемирие на Ближнем Востоке оказало существенное влияние на рынок нефти.
  • Brent подешевел примерно на 16%.

Аналитики обращают внимание на то, что цены на сырую нефть резко опустились ниже 100 долларов за баррель.

Это произошло именно после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США договорились о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

Что важно понимать, речь идет о масштабном однодневном падении цен на нефть со времен войны в Персидском заливе — то есть за последние 35 лет.

Так, мировой эталон — фьючерсы на нефть Brent — подешевел примерно на 16% до около 93 долларов за баррель. В то же время это все еще значительно выше уровня примерно 73 долларов за баррель, который фиксировался до начала войны в конце февраля.

Кроме того, указано, что WTI — американский эталон — упал примерно до 96 долларов за баррель — речь идет о падении на 14%.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон призвал западных лидеров объединиться против США
Макрон сплачивает вокруг себя мировых лидеров
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп согласился остановить бомбардировку Ирана в случае разблокирования Ормузского пролива
Donald Trump
США, Иран и Израиль договариваются о перемирии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Инсайдеры раскрыли детали тайного соглашения между Путиным и Орбаном
Орбан и Путин

