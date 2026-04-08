Цены на нефть начали резко падать

Цены на “черное золото” просели ниже 100 долларов за баррель после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном.

Что происходит с ценами на нефть

Аналитики обращают внимание на то, что цены на сырую нефть резко опустились ниже 100 долларов за баррель.

Это произошло именно после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США договорились о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

Что важно понимать, речь идет о масштабном однодневном падении цен на нефть со времен войны в Персидском заливе — то есть за последние 35 лет.

Так, мировой эталон — фьючерсы на нефть Brent — подешевел примерно на 16% до около 93 долларов за баррель. В то же время это все еще значительно выше уровня примерно 73 долларов за баррель, который фиксировался до начала войны в конце февраля.

Кроме того, указано, что WTI — американский эталон — упал примерно до 96 долларов за баррель — речь идет о падении на 14%.