Цены на нефть начали резко падать

Цены на “черное золото” просели ниже 100 долларов за баррель после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном.
Главные тезисы
- Перемирие на Ближнем Востоке оказало существенное влияние на рынок нефти.
- Brent подешевел примерно на 16%.
Что происходит с ценами на нефть
Аналитики обращают внимание на то, что цены на сырую нефть резко опустились ниже 100 долларов за баррель.
Это произошло именно после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США договорились о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
Что важно понимать, речь идет о масштабном однодневном падении цен на нефть со времен войны в Персидском заливе — то есть за последние 35 лет.
Кроме того, указано, что WTI — американский эталон — упал примерно до 96 долларов за баррель — речь идет о падении на 14%.
