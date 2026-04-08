Ціни на нафту почали різко падати

Ціни на “чорне золото” просіли нижче 100 доларів за барель після того, як американський лідер Дональд Трамп оголосив про досягнення двотижневого перемир'я з Іраном.
Головні тези:
- Перемир'я на Близькому Сході суттєво вплинуло на ринок нафти.
- Brent подешевшав приблизно на 16%.
Що відбувається з цінами на нафту
Аналітики звертають увагу на те, що ціни на сиру нафту різко опустились нижче 100 доларів за барель.
Це сталося саме після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США домовилися про двотижневе припинення вогню з Іраном.
Що важливо розуміти, йдеться про наймасштабніше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці — тобто за останні 35 років.
Окрім того, наголошується, що WTI — американський еталон — впав приблизно до 96 доларів за барель — йдеться про падіння на 14%.
