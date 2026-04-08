Ціни на нафту почали різко падати

Джерело:  Axios

Ціни на “чорне золото” просіли нижче 100 доларів за барель після того, як американський лідер Дональд Трамп оголосив про досягнення двотижневого перемир'я з Іраном.

Головні тези:

  • Перемир'я на Близькому Сході суттєво вплинуло на ринок нафти.
  • Brent подешевшав приблизно на 16%.

Що відбувається з цінами на нафту

Аналітики звертають увагу на те, що ціни на сиру нафту різко опустились нижче 100 доларів за барель.

Це сталося саме після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США домовилися про двотижневе припинення вогню з Іраном.

Що важливо розуміти, йдеться про наймасштабніше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці — тобто за останні 35 років.

Так, світовий еталон — ф'ючерси на нафту Brent — подешевшав приблизно на 16% до близько 93 доларів за барель. Водночас це все ще значно вище рівня приблизно 73 долари за барель, який фіксувався до початку війни наприкінці лютого.

Окрім того, наголошується, що WTI — американський еталон — впав приблизно до 96 доларів за барель — йдеться про падіння на 14%.



