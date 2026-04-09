Цены на нефть снова выросли из-за хрупкого перемирия на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли 9 апреля, поскольку сомнения в неустойчивом двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке вызвали обеспокоенность, что объемы поставок энергоносителей через Ормузский пролив останутся ограниченными.
Главные тезисы
- Нестабильное перемирие на Ближнем Востоке угрожает поставкам нефти через Ормузский пролив, вызывая рост цен на энергоносители.
- Цены на нефть марок Brent и WTI возросли после долгожданного прекращения огня на Ближнем Востоке, однако сомнения в его устойчивости вызывают волнение на рынке.
Мировые цены на нефть стремительно растут из-за событий на Ближнем Востоке
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,96 доллара, или 2,07%, до 96,71 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2,60 доллара, или 2,75%, до 97,1.
Однако аналитики заявили, что участники рынка затрудняются полностью отказаться от ценообразования из-за геополитических рисков, и нет ясности относительно того, что переговоры между США и Ираном будут означать для потоков нефти.
Шансы на содержательное возобновление работы (Ормузского пролива — ред.) в ближайшее время выглядят капризными. Фьючерсный рынок выглядит несколько нестабильным. В противном случае цены уже должны вернуться к уровню, который был до прекращения огня, — сказала Вандана Хари, основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.
Прекращение огня под вопросом, поскольку Израиль продолжил атаковать Ливан в среду, что заставило лидеров Ирана предположить, что продолжать переговоры по заключению постоянного мирного соглашения было бы «глупо».
8 апреля грузоотправители также заявили, что им нужна большая ясность в условиях прекращения огня, прежде чем возобновить транзит через Ормузский пролив.
Региональные нефтяные объекты также остаются под угрозой, поскольку Иран нанес удары по объектам в соседних странах после прекращения огня, включая трубопровод в Саудовской Аравии, который использовался для обхода заблокированного Ормузского пролива.
Кувейт, Бахрейн и ОАЭ также сообщали вчера о ракетных атаках и атаках с использованием беспилотников.
