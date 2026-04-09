Цены на нефть снова выросли из-за хрупкого перемирия на Ближнем Востоке
Источник:  Reuters

Цены на нефть выросли 9 апреля, поскольку сомнения в неустойчивом двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке вызвали обеспокоенность, что объемы поставок энергоносителей через Ормузский пролив останутся ограниченными.

Главные тезисы

  • Нестабильное перемирие на Ближнем Востоке угрожает поставкам нефти через Ормузский пролив, вызывая рост цен на энергоносители.
  • Цены на нефть марок Brent и WTI возросли после долгожданного прекращения огня на Ближнем Востоке, однако сомнения в его устойчивости вызывают волнение на рынке.

Мировые цены на нефть стремительно растут из-за событий на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,96 доллара, или 2,07%, до 96,71 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2,60 доллара, или 2,75%, до 97,1.

Обе эталонные цены упали ниже 100 долларов за баррель в предыдущей торговой сессии, причем WTI зафиксировала наибольшее падение с апреля 2020 года на фоне первоначальных ожиданий, что прекращение огня приведет к полному открытию Ормузского пролива.

Однако аналитики заявили, что участники рынка затрудняются полностью отказаться от ценообразования из-за геополитических рисков, и нет ясности относительно того, что переговоры между США и Ираном будут означать для потоков нефти.

Шансы на содержательное возобновление работы (Ормузского пролива — ред.) в ближайшее время выглядят капризными. Фьючерсный рынок выглядит несколько нестабильным. В противном случае цены уже должны вернуться к уровню, который был до прекращения огня, — сказала Вандана Хари, основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Прекращение огня под вопросом, поскольку Израиль продолжил атаковать Ливан в среду, что заставило лидеров Ирана предположить, что продолжать переговоры по заключению постоянного мирного соглашения было бы «глупо».

8 апреля грузоотправители также заявили, что им нужна большая ясность в условиях прекращения огня, прежде чем возобновить транзит через Ормузский пролив.

Логистические разрывы, опасения по безопасности, повышенные страховые взносы и операционные ограничения означают, что в течение следующих двух недель через Ормузский пролив, вероятно, будет поставлено очень мало дополнительных поставок, считают аналитики Standard Chartered.

Региональные нефтяные объекты также остаются под угрозой, поскольку Иран нанес удары по объектам в соседних странах после прекращения огня, включая трубопровод в Саудовской Аравии, который использовался для обхода заблокированного Ормузского пролива.

Кувейт, Бахрейн и ОАЭ также сообщали вчера о ракетных атаках и атаках с использованием беспилотников.

