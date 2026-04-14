Инсайдеры узнали причину провала переговоров США и Ирана

Согласно данным анонимных источников, команда президента США Дональда Трампа в рамках мирных переговоров с Ираном требовала согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана и вывоз его запасов, однако Тегеран был готов ограничить программу на более короткий срок.
Главные тезисы
- Иран оценивает ущерб от войны на Ближнем Востоке в размере 270 млрд дол.
- Выплата репараций уже обсуждалась с США в Исламабаде.
Почему США и Иран не смогли договориться
Как удалось узнать инсайдерам СМИ, в рамках мирных переговоров, которые прошли между США и Ираном в Исламабаде, команда Трампа должна была добиться вполне конкретной цели, однако не смог.
Речь шла о 20-летнем моратории на обогащение урана, рядом с другими ограничениями.
Официальный Тегеран заявил Вашингтону, что готов принять меньшие сроки "с одной цифрой".
Именно поэтому стороны не смогли договориться, а мирные переговоры между США и Ираном завершились громким провалом.
Как уже упоминалось ранее, на фоне последних событий США объявили о блокаде портов Ирана, а в Тегеране пригрозили, что в случае такого шага текущие цены на горючее будут "вспоминать с ностальгией".
