Инсайдеры узнали причину провала переговоров США и Ирана

Согласно данным анонимных источников, команда президента США Дональда Трампа в рамках мирных переговоров с Ираном требовала согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана и вывоз его запасов, однако Тегеран был готов ограничить программу на более короткий срок.

Почему США и Иран не смогли договориться

Как удалось узнать инсайдерам СМИ, в рамках мирных переговоров, которые прошли между США и Ираном в Исламабаде, команда Трампа должна была добиться вполне конкретной цели, однако не смог.

Речь шла о 20-летнем моратории на обогащение урана, рядом с другими ограничениями.

Официальный Тегеран заявил Вашингтону, что готов принять меньшие сроки "с одной цифрой".

Именно поэтому стороны не смогли договориться, а мирные переговоры между США и Ираном завершились громким провалом.

Также американские переговорщики настаивали, что весь обогащенный уран должен быть вывезен с территории Ирана. Иранская сторона готова была согласиться на разведение (противоположный обогащению процесс) под мониторингом, но не на то, чтобы отдать запасы урана.

Как уже упоминалось ранее, на фоне последних событий США объявили о блокаде портов Ирана, а в Тегеране пригрозили, что в случае такого шага текущие цены на горючее будут "вспоминать с ностальгией".