Иран угрожает США безумными ценами на бензин из-за блокады Ормузского пролива

Иран пригрозил американцам резким ростом цен на бензин в ответ на заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Иран грозит США резким ростом цен на бензин в ответ на заявление о блокаде Ормузского пролива.
- Парламентский спикер Ирана считает, что недоверие между странами затрудняет достижение взаимопонимания в конфликтной ситуации.
Иран набросился с угрозами в США
Об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.
Ранее Галибаф официально подтвердил, что переговоры с США зашли в тупик из-за отсутствия доверия между сторонами. По его словам, иранская делегация подготовила ряд предложений, но прошлый опыт не позволил прийти к взаимопониманию.
Из-за опыта двух предыдущих войн у нас нет доверия к противоположной стороне. Они, наконец, не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров.
Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG
11 апреля в Пакистане прошли переговоры между США и Ираном. Они завершились ничем: Тегеран отказался свернуть ядерную программу.
Кроме того, Трамп предупредил: если иранские вооруженные силы атакуют американские корабли, США "отправят иранцев в ад".
