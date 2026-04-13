Иран угрожает США безумными ценами на бензин из-за блокады Ормузского пролива
Иран пригрозил американцам резким ростом цен на бензин в ответ на заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • Иран грозит США резким ростом цен на бензин в ответ на заявление о блокаде Ормузского пролива.
  • Парламентский спикер Ирана считает, что недоверие между странами затрудняет достижение взаимопонимания в конфликтной ситуации.

Иран набросился с угрозами в США

Об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов.

Ранее Галибаф официально подтвердил, что переговоры с США зашли в тупик из-за отсутствия доверия между сторонами. По его словам, иранская делегация подготовила ряд предложений, но прошлый опыт не позволил прийти к взаимопониманию.

Из-за опыта двух предыдущих войн у нас нет доверия к противоположной стороне. Они, наконец, не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров.

11 апреля в Пакистане прошли переговоры между США и Ираном. Они завершились ничем: Тегеран отказался свернуть ядерную программу.

После этого Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Американские корабли будут перехватывать все суда, уплатившие Ирану пошлину за проход через пролив.

Кроме того, Трамп предупредил: если иранские вооруженные силы атакуют американские корабли, США "отправят иранцев в ад".

