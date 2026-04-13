Іран погрожує США шаленими цінами на бензин через блокаду Ормузької протоки
Іран пригрозив американцям різким зростанням цін на бензин у відповідь на заяву Трампа про блокаду Ормузької протоки.

Головні тези:

  • Іран загрожує американцям вибуховим зростанням цін на бензин у зв'язку з конфліктом щодо блокади Ормузької протоки.
  • Парламентський спікер Ірану висловив недовіру до можливості досягнення порозуміння зі стороною США через попередні конфлікти.

Іран накинувся з погрозами на США

Про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х.

Насолоджуйтесь поточними цінами на бензин. Скоро ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин по 4-5 доларів.

Раніше Галібаф офіційно підтвердив, що переговори зі США зайшли в глухий кут через відсутність довіри між сторонами. За його словами, іранська делегація підготувала ряд пропозицій, але минулий досвід не дозволив дійти до порозуміння.

Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів.

11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном. Вони завершилися нічим: Тегеран відмовився згорнути ядерну програму.

Після цього Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід через протоку.

Крім того, Трамп попередив: якщо іранські збройні сили атакують американські кораблі, США "відправлять іранців у пекло".

