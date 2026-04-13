Іран погрожує США шаленими цінами на бензин через блокаду Ормузької протоки

Іран пригрозив американцям різким зростанням цін на бензин у відповідь на заяву Трампа про блокаду Ормузької протоки.
Головні тези:
- Іран загрожує американцям вибуховим зростанням цін на бензин у зв'язку з конфліктом щодо блокади Ормузької протоки.
- Парламентський спікер Ірану висловив недовіру до можливості досягнення порозуміння зі стороною США через попередні конфлікти.
Іран накинувся з погрозами на США
Про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х.
Раніше Галібаф офіційно підтвердив, що переговори зі США зайшли в глухий кут через відсутність довіри між сторонами. За його словами, іранська делегація підготувала ряд пропозицій, але минулий досвід не дозволив дійти до порозуміння.
Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів.
Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026
ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG
11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном. Вони завершилися нічим: Тегеран відмовився згорнути ядерну програму.
Крім того, Трамп попередив: якщо іранські збройні сили атакують американські кораблі, США "відправлять іранців у пекло".
