Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил журналистам, что сознательно не разглашает подробности неофициальных контактов с российской стороной, ведь это может ослабить переговорные позиции Киева.
Главные тезисы
- Открытие данных по неофициальным контактам может привести к негативным последствиям для Киева.
- В первую очередь речь идет об устранении и казни российских участников и ослаблении позиций Украины.
Буданов объяснил логику неофициальных переговоров с россиянами
По словам главы ОПУ, некоторые российские переговорщики, участвующие в закрытых каналах коммуникации, действуют прагматично и отлично осознают реальный баланс сил.
Кирилл Буданов официально подтвердил, что команда президента Владимира Зеленского поддерживает ограниченные и неформальные контакты с российскими представителями, обладающими практическим пониманием ситуации на фронте и ресурсных возможностей сторон.
По убеждению главы ОПУ, упомянутые каналы коммуникации играют немаловажную роль в формировании сценариев дальнейшего развития событий.
Буданов решил разъяснить СМИ, почему подробности мирных переговоров остаются засекреченными.
Он утверждает, что раскрытие данных или давление на российских участников контактов может иметь негативные последствия для Украины.
Больше по теме
