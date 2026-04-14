"Их устранят и казнят". Буданов раскрыл специфику контактов с россиянами
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил журналистам, что сознательно не разглашает подробности неофициальных контактов с российской стороной, ведь это может ослабить переговорные позиции Киева.

Главные тезисы

  • Открытие данных по неофициальным контактам может привести к негативным последствиям для Киева.
  • В первую очередь речь идет об устранении и казни российских участников и ослаблении позиций Украины.

Буданов объяснил логику неофициальных переговоров с россиянами

По словам главы ОПУ, некоторые российские переговорщики, участвующие в закрытых каналах коммуникации, действуют прагматично и отлично осознают реальный баланс сил.

Кирилл Буданов официально подтвердил, что команда президента Владимира Зеленского поддерживает ограниченные и неформальные контакты с российскими представителями, обладающими практическим пониманием ситуации на фронте и ресурсных возможностей сторон.

По убеждению главы ОПУ, упомянутые каналы коммуникации играют немаловажную роль в формировании сценариев дальнейшего развития событий.

Буданов решил разъяснить СМИ, почему подробности мирных переговоров остаются засекреченными.

Он утверждает, что раскрытие данных или давление на российских участников контактов может иметь негативные последствия для Украины.

В худшем случае их устранят и казнят. И это только ослабит наши позиции. Потому что те, кто придет следующим — даже если они захотят чего-то достичь — посмотрят на то, что произошло с их предшественниками, и никогда ни на что не согласятся.

Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?