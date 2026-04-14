В Силах обороны подтвердили продвижение армии РФ в Сумской области

В Сумской области российские захватчики смогли прорваться вперед возле населенного пункта Миропольское. Несмотря на это, боевые действия продолжаются в районе Марьиного, враг пока не добрался до Новодмитровки.
Главные тезисы
- Солдаты РФ активизировали наступательные деяния на фронте.
- Они делают все возможное, чтобы расширить зоны контроля вблизи границы.
Боевые действия в Сумской области — последние подробности
С заявлением по этому поводу выступил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
Спикер также обратил внимание на то, что российские захватчики пока не смогли добраться до Новодмитровки, а в районе Марьиного украинские воины до сих пор держат оборону.
Согласно данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты смогли прорваться вперед неподалеку от Миропольского, Марьиного и Новодмитровки в Сумской области.
Как уже упоминалось ранее, воины 14 армейского корпуса заявили, что из-за превосходства в силах и средствах армии РФ были вынуждены отойти на новые рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области, расположенном вблизи границы с РФ.
