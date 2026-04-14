В Силах обороны подтвердили продвижение армии РФ в Сумской области

В Сумской области российские захватчики смогли прорваться вперед возле населенного пункта Миропольское. Несмотря на это, боевые действия продолжаются в районе Марьиного, враг пока не добрался до Новодмитровки.

Боевые действия в Сумской области — последние подробности

С заявлением по этому поводу выступил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Относительно Миропольского — да, есть продвижение, — официально подтвердил он, комментируя оперативную ситуацию в этих населенных пунктах.

Спикер также обратил внимание на то, что российские захватчики пока не смогли добраться до Новодмитровки, а в районе Марьиного украинские воины до сих пор держат оборону.

В районе Марьиного идут бои, там по сути "серняк" (серая зона — ред.), — подчеркнул Виктор Трегубов.

Согласно данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты смогли прорваться вперед неподалеку от Миропольского, Марьиного и Новодмитровки в Сумской области.