У Силах оборони підтвердили просування армії РФ на Сумщині

У Сумській області російські загарбники змогли прорватися вперед біля населеного пункту Миропільське. Попри це, бойові дії тривають у районі Мар'їного, ворог поки не дібрався до Новодмитрівки.
Головні тези:
- Солдати РФ активізували наступальні дії на фронті.
- Вони роблять все можливе, щоб розширити зони контролю поблизу кордону.
Бойові дії у Сумській області — останні подробиці
З заявою з цього приводу виступив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Спікер також звернув увагу на те, що російські загарбники поки не змогли дібратися до Новодмитрівки, а в районі Мар'їного українські воїни досі тримають оборону.
Згідно з даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти змогли прорватися вперед неподалік від Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки, що в Сумській області.
Як уже згадувалося раніше, воїни 14 армійського корпусу заявили, що через перевагу в силах і засобах армії РФ були змушені відійти на нові рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області, що розташоване поблизу кордону з РФ.
Більше по темі
