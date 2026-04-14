У Силах оборони підтвердили просування армії РФ на Сумщині
Джерело:  Укрінформ

У Сумській області російські загарбники змогли прорватися вперед біля населеного пункту Миропільське. Попри це, бойові дії тривають у районі Мар'їного, ворог поки не дібрався до Новодмитрівки.

Головні тези:

  • Солдати РФ активізували наступальні дії на фронті.
  • Вони роблять все можливе, щоб розширити зони контролю поблизу кордону.

Бойові дії у Сумській області — останні подробиці

З заявою з цього приводу виступив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Щодо Миропільського — так, є просування, — офіційно підтвердив він, коментуючи оперативну ситуацію в цих населених пунктах.

Спікер також звернув увагу на те, що російські загарбники поки не змогли дібратися до Новодмитрівки, а в районі Мар'їного українські воїни досі тримають оборону.

У районі Мар'їного йдуть бої, там по суті "сіряк" (сіра зона — ред.), — наголосив Віктор Трегубов.

Згідно з даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти змогли прорватися вперед неподалік від Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки, що в Сумській області.

Як уже згадувалося раніше, воїни 14 армійського корпусу заявили, що через перевагу в силах і засобах армії РФ були змушені відійти на нові рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області, що розташоване поблизу кордону з РФ.

