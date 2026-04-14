Українська авіація рознесла 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України уразила одразу п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1511-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 14 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 312 960 (+820) осіб
танків — 11 863 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 389 (+3) од.
артилерійських систем — 39 953 (+38) од.
РСЗВ — 1 732 (+4) од.
засоби ППО — 1 346 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 237 853 (+2 459) од.
крилаті ракети — 4 517 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 89 300 (+201) од.
спеціальна техніка — 4 123 (+0) од.
Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб.
Більше по темі
