Українська авіація рознесла 5 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України уразила одразу п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1511-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 14 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 312 960 (+820) осіб

  • танків  — 11 863 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 389 (+3) од.

  • артилерійських систем — 39 953 (+38) од.

  • РСЗВ  — 1 732 (+4) од.

  • засоби ППО — 1 346 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  — 237 853 (+2 459) од.

  • крилаті ракети  — 4 517 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 89 300 (+201) од.

  • спеціальна техніка — 4 123 (+0) од.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 10 256 дронів-камікадзе та здійснив 3828 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 72 — із реактивних систем залпового вогню.

