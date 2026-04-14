Украинская авиация разнесла 5 районов сосредоточения армии РФ
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины поразила сразу пять районов сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1511-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 14 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 312 960 (+820) человек

  • танков — 11 863 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 389 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 39 953 (+38) ед.

  • РСЗО — 1 732 (+4) ед.

  • средства ПВО — 1346 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459) ед.

  • крылатые ракеты — 4 517 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 89 300 (+201) ед.

  • специальная техника — 4123 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 10 256 дронов-камикадзе и произвел 3828 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня.

