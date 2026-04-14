Украинская авиация разнесла 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины поразила сразу пять районов сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1511-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 125 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 14 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 312 960 (+820) человек
танков — 11 863 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 389 (+3) ед.
артиллерийских систем — 39 953 (+38) ед.
РСЗО — 1 732 (+4) ед.
средства ПВО — 1346 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459) ед.
крылатые ракеты — 4 517 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 89 300 (+201) ед.
специальная техника — 4123 (+0) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб.
