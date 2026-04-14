В Бундестаге критикуют позицию Мерца относительно поддержки Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Мерц
Читати українською
Источник:  Welt

Члены германской политической силы "Зеленые" начали активно критиковать канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его оправдание из-за решения не передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Главные тезисы

  • По словам "Зеленых", Мерц ничем не отличается от Шольца в политике касательно Украины.
  • Они призывают германское правительство учиться на украинском опыте ведения войны.

Мерц попал под шквал критики из-за Украины

Накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин, "Зеленые" потребовали от команды Мерца усилить военную помощь для ВСУ, в частности путем передачи дальнобойных ракет.

Так, глава парламентской группы партии Агнешка Брюггер обратила внимание на то, что поставки Украине Taurus "давно назрели".

Фридрих Мерц стал новым Олафом Шольцом в этом вопросе со своими оправданиями, — посетовала немецкая политик.

Она имела в виду его предшественника экс-канцлера ФРГ, которые также решительно блокировал поставки Taurus в Украину.

По словам Брюггер, из-за политики президента США Дональда Трампа и разрушения Россией энергетической инфраструктуры этой зимой список аргументов в пользу поставок Taurus только увеличился.

Украина обращается к Германии не как проситель. В нынешней мировой ситуации она, защищаясь от жестокого российского военного террора, стала гарантом безопасности, — подчеркнула немецкая политик.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?