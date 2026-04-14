В Бундестаге критикуют позицию Мерца относительно поддержки Украины

Члены германской политической силы "Зеленые" начали активно критиковать канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его оправдание из-за решения не передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Главные тезисы
- По словам "Зеленых", Мерц ничем не отличается от Шольца в политике касательно Украины.
- Они призывают германское правительство учиться на украинском опыте ведения войны.
Мерц попал под шквал критики из-за Украины
Накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин, "Зеленые" потребовали от команды Мерца усилить военную помощь для ВСУ, в частности путем передачи дальнобойных ракет.
Так, глава парламентской группы партии Агнешка Брюггер обратила внимание на то, что поставки Украине Taurus "давно назрели".
Она имела в виду его предшественника экс-канцлера ФРГ, которые также решительно блокировал поставки Taurus в Украину.
По словам Брюггер, из-за политики президента США Дональда Трампа и разрушения Россией энергетической инфраструктуры этой зимой список аргументов в пользу поставок Taurus только увеличился.
