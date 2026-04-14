У Бундестазі критикують позицію Мерца щодо підтримки України
У Бундестазі критикують позицію Мерца щодо підтримки України

Члени німецької політичної сили "Зелені" почали активно критикувати канцлера ФРН Фрідріха Мерца за його виправдання через рішення не передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

  • За словами “Зелених”, Мерц нічим не відрізняється від Шольца у політиці щодо України.
  • Вони закликають німецький уряд вчитися на українському досвіді ведення війни.

Мерц потрапив під шквал критики через Україну

Напередодні візиту українського лідера Володимира Зеленського до Берліна, “Зелені” почали вимагати від команди Мерца посилити військову допомогу для ЗСУ, зокрема шляхом передачі далекобійних ракет.

Так, очільниця парламентської групи партії Агнешка Брюггер звернула увагу на те, що постачання Україні Taurus "давно назріло".

Фрідріх Мерц став новим Олафом Шольцом у цьому питанні зі своїми виправданнями, — поскаржилася німецька політикиня.

Вона мала на увазі його попередника ексканцлера ФРН, який також рішуче блокував постачання Taurus до України.

За словами Брюггер, через політику президента США Дональда Трампа та руйнування Росією енергетичної інфраструктури цієї зими список аргументів на користь постачання Taurus лише збільшився.

Україна звертається до Німеччини не як прохач. У нинішній світовій ситуації вона, захищаючись від жорстокого російського військового терору, стала гарантом безпеки, — наголосила німецька політикиня.

