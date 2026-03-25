Мерц назвав причину відмови у наданні Україні крилатих ракет Taurus

Канцлер Німеччині Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить сенсу передавати Україні ракети Taurus, оскільки вважає українську зброю ефективнішою.

Німецький канцлер заявив, що зараз не бачить сенсу передавати ракети Taurus українській армії, оскільки Україна сама виготовляє далекобійне озброєння.

За словами Мерца, українська зброя дальнього радіуса дії "значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати".

Крім того, канцлер Німеччини пояснив свої передвиборчі заклики до надання Україні далекобійних ракет. Він зазначив, що тоді припускав наявність у Бундесвера достатньої кількості справних Taurus, які можна було б передати Києва.

Нагадаємо, що під час перебування в опозиції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії.

Після того, як він прийшов до влади, Мерц думку не змінив. Зокрема у липні минулого року глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва минулого року заявляв, що Берлін не розглядає передачу Україні цих ракет.

У Бундестазі наприкінці минулого року Мерца закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus. Зазначалося, що канцлер має дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції.

