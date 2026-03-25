Мерц назвал причину отказа в предоставлении Украине крылатых ракет Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus, поскольку считает украинское оружие более эффективным.
Главные тезисы
- Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus из-за более эффективного украинского дальнодействующего оружия.
- Мерц утверждает, что украинское оружие дальнего радиуса действия значительно превосходит по эффективности ограниченное количество крылатых ракет Taurus.
Мерц назвал неожиданную причину отказа Украине в ракетах Taurus
Немецкий канцлер заявил, что сейчас не видит смысла передавать ракеты Taurus украинской армии, поскольку Украина сама производит дальнобойное вооружение.
Кроме того, канцлер Германии объяснил свои предвыборные призывы к предоставлению Украине дальнобойных ракет. Он отметил, что тогда предполагал наличие у Бундесвера достаточного количества исправных Taurus, которые можно передать Киеву.
Напомним, что во время нахождения в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.
После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.
В Бундестаге в конце прошлого года Мерца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Отмечалось, что канцлер должен придерживаться того, что он справедливо требовал, находясь в оппозиции.
