Мерц назвал причину отказа в предоставлении Украине крылатых ракет Taurus
Источник:  РБК Украина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus, поскольку считает украинское оружие более эффективным.

Главные тезисы

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus из-за более эффективного украинского дальнодействующего оружия.
  • Мерц утверждает, что украинское оружие дальнего радиуса действия значительно превосходит по эффективности ограниченное количество крылатых ракет Taurus.

Мерц назвал неожиданную причину отказа Украине в ракетах Taurus

Немецкий канцлер заявил, что сейчас не видит смысла передавать ракеты Taurus украинской армии, поскольку Украина сама производит дальнобойное вооружение.

По словам Мерца, украинское оружие дальнего радиуса действия "гораздо эффективнее, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые Германия могла бы передать".

Кроме того, канцлер Германии объяснил свои предвыборные призывы к предоставлению Украине дальнобойных ракет. Он отметил, что тогда предполагал наличие у Бундесвера достаточного количества исправных Taurus, которые можно передать Киеву.

Напомним, что во время нахождения в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.

После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в прошлом году заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.

В Бундестаге в конце прошлого года Мерца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Отмечалось, что канцлер должен придерживаться того, что он справедливо требовал, находясь в оппозиции.

