Мерц нашел новый способ склонить Трампа на сторону Украины
Источник:  Politico

Как утверждают инсайдеры издания Politico, немецкий лидер Фридрих Мерц считает, что прямо сейчас открылось окно, чтобы переманить президента США Дональда Трампа на сторону Украины. Это будет проще сделать на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Канцлер верит в постепенный прогресс в ходе переговоров с Трампом.
  • Мерц разворачивает стратегию привлечения президента США к более активной поддержке Украины.

Как удалось узнать анонимным источникам, во время предстоящей встречи в Овальном кабинете Трамп попытается убедить Мерца поддержать его в вопросе Ирана перед камерами.

Именно это позволит канцлеру ФРГ добиться своих целей, в том числе и по поводу российско-украинской войны.

Сейчас Мерц питает надежду на то, что его примирительный тон поможет склонить Трампа на сторону Европы в вопросах Украины и тарифов.

Он не верит в то, что сможет сразу убедить президента США в этих вопросах, однако верит в постепенный прогресс.

Немецкий лидер планирует убедить Трампа оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине путем ужесточения американских санкций против Москвы.

Для этого канцлер, вероятно, будет рассматривать борьбу США против режима в Тегеране как более масштабную борьбу.

С заявлением по этому поводу выступил спикер Мерца Стефан Корнелиус:

Мы видели в реакции России на действия США в Иране, что здесь снова прослеживается явное принятие чьей-то стороны, которую США не разделяют.

