Мерц знайшов новий спосіб схилити Трампа на бік України

Як стверджують інсайдери видання Politico, німецький лідер Фрідріх Мерц вважає, що просто зараз відкрилося вікно, щоб переманити президента США Дональда Трампа на бік України. Це простіше зробити на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Мерц вигадав новий план заради України

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, під час майбутньої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп спробує переконати Мерца підтримати його в питанні Ірану перед камерами.

Саме це дасть можливість канцлеру ФРН добитися своїх цілей, зокрема й щодо російсько-української війни.

Наразі Мерц плекає надію на те, що його примирливий тон допоможе схилити Трампа на бік Європи у питаннях України і тарифів.

Він не вірить в те, що зможе одразу переконати президента США у вказаних питаннях, однак вірить у поступовий прогрес.

Німецький лідер планує переконати Трампа чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна з метою припинення війни в Україні шляхом посилення американських санкцій проти Москви.

Для цього канцлер, ймовірно, розглядатиме боротьбу США проти режиму в Тегерані як більш масштабну боротьбу.

З заявою з цього приводу виступив речник Мерца Стефан Корнеліус: