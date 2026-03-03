Мерц знайшов новий спосіб схилити Трампа на бік України
Мерц знайшов новий спосіб схилити Трампа на бік України

Джерело:  Politico

Як стверджують інсайдери видання Politico, німецький лідер Фрідріх Мерц вважає, що просто зараз відкрилося вікно, щоб переманити президента США Дональда Трампа на бік України. Це простіше зробити на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Канцлер вірить у поступовий прогрес під час переговорів з Трампом.
  • Мерц розгортає стратегію залучення президента США до більш активної підтримки України.

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, під час майбутньої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп спробує переконати Мерца підтримати його в питанні Ірану перед камерами.

Саме це дасть можливість канцлеру ФРН добитися своїх цілей, зокрема й щодо російсько-української війни.

Наразі Мерц плекає надію на те, що його примирливий тон допоможе схилити Трампа на бік Європи у питаннях України і тарифів.

Він не вірить в те, що зможе одразу переконати президента США у вказаних питаннях, однак вірить у поступовий прогрес.

Німецький лідер планує переконати Трампа чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна з метою припинення війни в Україні шляхом посилення американських санкцій проти Москви.

Для цього канцлер, ймовірно, розглядатиме боротьбу США проти режиму в Тегерані як більш масштабну боротьбу.

З заявою з цього приводу виступив речник Мерца Стефан Корнеліус:

Ми бачили в реакції Росії на дії США в Ірані, що тут знову простежується явне прийняття чиєїсь сторони, яке США не поділяють.

