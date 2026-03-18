Мерц призвал ЕС срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро

Мерц призвал ЕС срочно предоставить Украине 90 млрд евро

Мерц подчеркнул, что блокирование решений отдельными странами не должно влиять на политику ЕС.

Мы не должны считаться даже с одной-единственной страной Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и по ведущейся там избирательной кампании создает эту блокаду в Европе. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Вероятно, канцлер Германии говорил о Венгрии, которая угрожает заблокировать как выделение средств Украине, так и новый пакет санкций против России.

В то же время Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву.

Напомним, лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита еще в декабре 2025 года. Средства должны покрыть потребности Украины до 2027 года, однако для начала выплат необходимо окончательное решение Европейского Совета.

В частности, Венгрия и Словакия тормозят процесс. Будапешт увязывает свою позицию с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".

Из-за этой позиции Будапешта Украина рискует остаться без финансирования уже весной.