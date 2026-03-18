Мерц призвал ЕС срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро

Источник:  DW

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд. евро.

Главные тезисы

  • Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро, обозначив блокировку решений отдельных стран как недопустимое вмешательство в политику ЕС.
  • Венгрия, угрожающая заблокировать выделение средств Украине и новые санкции против России, становится главным противником финансовой помощи для Украины, что может привести к финансированию страны уже весной.

Мерц подчеркнул, что блокирование решений отдельными странами не должно влиять на политику ЕС.

Мы не должны считаться даже с одной-единственной страной Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и по ведущейся там избирательной кампании создает эту блокаду в Европе.

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Вероятно, канцлер Германии говорил о Венгрии, которая угрожает заблокировать как выделение средств Украине, так и новый пакет санкций против России.

В то же время Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США должна усиливать давление на Москву.

Напомним, лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита еще в декабре 2025 года. Средства должны покрыть потребности Украины до 2027 года, однако для начала выплат необходимо окончательное решение Европейского Совета.

В частности, Венгрия и Словакия тормозят процесс. Будапешт увязывает свою позицию с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".

Из-за этой позиции Будапешта Украина рискует остаться без финансирования уже весной.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц нашел новый способ склонить Трампа на сторону Украины
Мерц придумал новый план ради Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Должна сохранить свою территорию". Мерц выдвинул Трампу четкое требование по Украине
The White House
Мерц пытается склонить Трампа на сторону Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц пристыдил США за отмену санкций против России
Мерц не боится критиковать решение Штатов

