Мерц призвал ЕС срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд. евро.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд евро, обозначив блокировку решений отдельных стран как недопустимое вмешательство в политику ЕС.
- Венгрия, угрожающая заблокировать выделение средств Украине и новые санкции против России, становится главным противником финансовой помощи для Украины, что может привести к финансированию страны уже весной.
Мерц подчеркнул, что блокирование решений отдельными странами не должно влиять на политику ЕС.
Вероятно, канцлер Германии говорил о Венгрии, которая угрожает заблокировать как выделение средств Украине, так и новый пакет санкций против России.
Напомним, лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита еще в декабре 2025 года. Средства должны покрыть потребности Украины до 2027 года, однако для начала выплат необходимо окончательное решение Европейского Совета.
В частности, Венгрия и Словакия тормозят процесс. Будапешт увязывает свою позицию с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба".
Из-за этой позиции Будапешта Украина рискует остаться без финансирования уже весной.
Больше по теме
