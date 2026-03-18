Мерц закликав ЄС терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро
Категорія
Політика
Дата публікації

Джерело:  DW

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро.

Мерц наголосив, що блокування рішень окремими країнами не має впливати на політику ЄС.

Ми не повинні зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію, що там ведеться, створює цю блокаду в Європі.

Канцлер ФРН

Ймовірно, канцлер Німеччини говорив про Угорщину, яка погрожує заблокувати як виділення коштів Україні, так і новий пакет санкцій проти Росії.

Водночас Мерц підкреслив, що Європа разом зі США має посилювати тиск на Москву.

Нагадаємо, лідери ЄС погодили надання Україні кредиту ще у грудні 2025 року. Кошти мають покрити потреби України до 2027 року, однак для початку виплат необхідне остаточне рішення Європейської Ради.

Зокрема, Угорщина та Словаччина гальмують процес. Будапешт пов’язує свою позицію із ситуацією навколо нафтопроводу "Дружба".

Через цю позицію Будапешта Україна ризикує залишитися без фінансування вже навесні.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?