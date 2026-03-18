Мерц закликав ЄС терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро.
Головні тези:
- Канцлер Німеччини закликав ЄС негайно розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро.
- Блокування рішень окремими країнами не повинно впливати на політику Європейського Союзу.
Мерц наголосив, що блокування рішень окремими країнами не має впливати на політику ЄС.
Ймовірно, канцлер Німеччини говорив про Угорщину, яка погрожує заблокувати як виділення коштів Україні, так і новий пакет санкцій проти Росії.
Нагадаємо, лідери ЄС погодили надання Україні кредиту ще у грудні 2025 року. Кошти мають покрити потреби України до 2027 року, однак для початку виплат необхідне остаточне рішення Європейської Ради.
Зокрема, Угорщина та Словаччина гальмують процес. Будапешт пов’язує свою позицію із ситуацією навколо нафтопроводу "Дружба".
Через цю позицію Будапешта Україна ризикує залишитися без фінансування вже навесні.
