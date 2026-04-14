Инновации Украины в сфере БпЛА обеспечили для ВСУ важное преимущество на фронте

Редакция издания Fortune проанализировала ситуацию на поле боя в Украине и пришла к выводу, что постоянные инновации в сфере беспилотников дают Силам обороны все более мощный "козырь" в войне с Россией.

Украина опережает Россию в сфере БпЛА

Ни для кого не секрет, что у России есть преимущество в живой силе на поле боя, что дало ей возможность оккупировать немало украинских населенных пунктов.

Несмотря на это, западная помощь для ВСУ, а также постоянные инновации Украины в сфере беспилотников позволили ей фактически аннулировать это преимущество РФ.

Хотя страна-агрессорка также активно совершенствует свои дроны, Украине удалось добиться гораздо больших успехов.

Более того, она даже смогла перехватить инициативу.