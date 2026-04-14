Зеленский показал более 50 видов нового украинского оружия

13 апреля в Украине отмечают День оружейника. Это профессиональный праздник людей, которые создают, ремонтируют и совершенствуют оружие для Сил обороны Украины, обеспечивая техническое преимущество над врагом. На этом фоне глава государства решил продемонстрировать новые отечественные разработки, которые уже доказали свою эффективность непосредственно на поле боя.
Главные тезисы
- Всего лишь за четыре года Украина построила новую оборонную индустрию.
- Как отметил президент, она масштабная, действенная и во всех смыслах впечатляющая.
Зеленский показал, что Украине действительно есть чем гордиться
По словам главы государства, речь идет о 56 образцах оружия:
31 дрон: дальнобойные, FPV, бомберы, разведчики, ударные камикадзе и перехватчики;
7 ракет;
4 средства радиоэлектронной борьбы;
6 наземных роботизированных комплексов;
одну ПВО-турель;
3 безэкипажных морских комплекса;
4 специализированных бронеавтомобиля.
В первую очередь Зеленский обратил внимание на дальнобойное ракетное оружие.
Нельзя также не упомянуть об украинском реактивном ракетодроне «Пекло». Он может похвастаться действительно поразительной скоростью и высокой маневренностью.
По словам президента, дальность его полета — до 700 км, а боевая часть — от 23 кг.
Зеленский также отметил эффективность ударного дрона-камикадзе «Січень»: его дальность полета достигает 1400 км, а боевая часть — до 40 кг.
Более того, президент показал наземные роботизированные комплексы, благодаря которым впервые в истории этой войны украинские бойцы смогли взять вражескую позицию исключительно с помощью беспилотных платформ.
