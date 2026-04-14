Россия сбросила 6 КАБов на водохранилище в Харьковской области
Россия сбросила 6 КАБов на водохранилище в Харьковской области

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Россия снова атакует украинские водохранилища
14 апреля российские захватчики сбросили сразу шесть управляемых авиабомб на дамбу в Харьковской области. Что важно понимать, речь идет о критической инфраструктуре, которая находится на одном из самых больших водохранилищ региона.

  • Печенежское водохранилище является важным источником водоснабжения для города и населенных пунктов области.
  • Службы экстренной помощи и правоохранительные органы уже ликвидируют последствия вражеского нападения.

Россия снова атакует украинские водохранилища

Факт новой атаки противника подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Враг и дальше обстреливает наши населенные пункты и гражданскую инфраструктуру. Сегодня 6 управляемых авиабомб оккупанты сбросили на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской областной военной администрации

Он обратил внимание на то, что речь идет об одном из крупнейших водохранилищ в регионе, а также критически важном объекте.

Более того, указано, что почти одновременно армия РФ совершила воздушное нападение на Харьков с применением БПЛА "Молния" и "Шахедов".

По словам Синегубова, все службы, а именно экстренная медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС работают на местах и оперативно ликвидируют последствия.

Что важно понимать, Печенежское водохранилище в значительной степени снабжает водой город Харьков и населенные пункты области.

В сентябре 2022 года в результате ракетных обстрелов плотины в Чугуевском районе возникала угроза масштабного подтопления окружающих территорий. В прошлом году россияне также повредили эту критическую инфраструктуру.

