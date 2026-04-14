Россия сбросила 6 КАБов на водохранилище в Харьковской области

14 апреля российские захватчики сбросили сразу шесть управляемых авиабомб на дамбу в Харьковской области. Что важно понимать, речь идет о критической инфраструктуре, которая находится на одном из самых больших водохранилищ региона.
Главные тезисы
- Печенежское водохранилище является важным источником водоснабжения для города и населенных пунктов области.
- Службы экстренной помощи и правоохранительные органы уже ликвидируют последствия вражеского нападения.
Россия снова атакует украинские водохранилища
Факт новой атаки противника подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он обратил внимание на то, что речь идет об одном из крупнейших водохранилищ в регионе, а также критически важном объекте.
Более того, указано, что почти одновременно армия РФ совершила воздушное нападение на Харьков с применением БПЛА "Молния" и "Шахедов".
По словам Синегубова, все службы, а именно экстренная медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС работают на местах и оперативно ликвидируют последствия.
Что важно понимать, Печенежское водохранилище в значительной степени снабжает водой город Харьков и населенные пункты области.
