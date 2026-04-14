Росія скинула 6 КАБів на водосховище в Харківській області

14 квітня російські загарбники скинули одразу шість керованих авіабомб на греблю у Харківській області. Що важливо розуміти, йдеться про критичну інфраструктуру, яка знаходиться на одному з найбільших водосховищ регіону.

Росія знову атакує українські водосховища

Факт нової ворожої атаки підтвердив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог і надалі обстрілює наші населені пункти та цивільну інфраструктуру. Сьогодні 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Олег Синєгубов Голова Харківської обласної військової адміністрації

Він звернув увагу на те, що йдеться про одне з найбільших водосховищ у регіоні, а також критично важливий об'єкт.

Ба більше, зазначається, що майже одночасно армія РФ здійснила повітряний напад на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "Шахедів".

За словами Синєгубова, всі служби, а саме екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки.

Що важливо розуміти, Печенізьке водосховище значною мірою забезпечує водою місто Харків та населені пункти області.