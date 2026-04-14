Росія скинула 6 КАБів на водосховище в Харківській області
Росія скинула 6 КАБів на водосховище в Харківській області

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Росія скинула 6 КАБів на водосховище в Харківській області

14 квітня російські загарбники скинули одразу шість керованих авіабомб на греблю у Харківській області. Що важливо розуміти, йдеться про критичну інфраструктуру, яка знаходиться на одному з найбільших водосховищ регіону.

Головні тези:

  • Печенізьке водосховище є важливим джерелом водопостачання для міста Харків та населених пунктів області.
  • Служби екстреної допомоги та правоохоронні органи уже ліквідовують наслідки ворожого нападу.

Росія знову атакує українські водосховища

Факт нової ворожої атаки підтвердив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог і надалі обстрілює наші населені пункти та цивільну інфраструктуру. Сьогодні 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації

Він звернув увагу на те, що йдеться про одне з найбільших водосховищ у регіоні, а також критично важливий об'єкт.

Ба більше, зазначається, що майже одночасно армія РФ здійснила повітряний напад на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "Шахедів".

За словами Синєгубова, всі служби, а саме екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки.

Що важливо розуміти, Печенізьке водосховище значною мірою забезпечує водою місто Харків та населені пункти області.

У вересні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу греблі в Чугуївському районі виникала загроза масштабного підтоплення навколишніх територій. Минулого року росіяни також пошкодили цю критичну інфраструктуру.

Більше по темі

У Силах оборони підтвердили просування армії РФ на Сумщині
армія РФ
У Бундестазі критикують позицію Мерца щодо підтримки України
Мерц
"Їх усунуть і стратять". Буданов розкрив специфіку контактів із росіянами
Буданов пояснив логіку неофіційних переговорів із росіянами

