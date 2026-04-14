Росія скинула 6 КАБів на водосховище в Харківській області

14 квітня російські загарбники скинули одразу шість керованих авіабомб на греблю у Харківській області. Що важливо розуміти, йдеться про критичну інфраструктуру, яка знаходиться на одному з найбільших водосховищ регіону.
Головні тези:
- Печенізьке водосховище є важливим джерелом водопостачання для міста Харків та населених пунктів області.
- Служби екстреної допомоги та правоохоронні органи уже ліквідовують наслідки ворожого нападу.
Росія знову атакує українські водосховища
Факт нової ворожої атаки підтвердив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він звернув увагу на те, що йдеться про одне з найбільших водосховищ у регіоні, а також критично важливий об'єкт.
Ба більше, зазначається, що майже одночасно армія РФ здійснила повітряний напад на Харків із застосуванням БпЛА "Молнія" та "Шахедів".
За словами Синєгубова, всі служби, а саме екстрена медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки.
Що важливо розуміти, Печенізьке водосховище значною мірою забезпечує водою місто Харків та населені пункти області.
