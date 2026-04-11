"Краще мовчати й не ганьбитися". Лавров відреагував на злив його розмови

Скандальний глава МЗС Росії Сергій Лавров з обуренням відреагував на появу у мережі “зливів” його телефонної розмови з угорським колегою Петером Сійярто, під час якої останній розкривав конфіденційну інформацію.

Лавров лютує через те, що його викрили

Російські пропагандисти попросили дипломата прокоментувати заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо.

Що важливо розуміти, остання назвала інформацію про контакти Лаврова та Сійярто загрозою для безпеку та інтересів Євросоюзу.

На тлі останніх подій глава МЗС Росії почав цинічно скаржитися, що “підслуховувати — гріх”.

А якщо вже підслухав щось, що викриває тебе самого, — тим більше краще мовчати й не ганьбитися. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

Поплічник Путіна також почав вигадувати, що в його розмовах із Сійярто йшлося переважно про захист законних прав угорців в Україні.

Як уже згадувалося раніше, медіапроєкт Vsquare оприлюднив нові подробиці розмов між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Ці записи фактично є доказами того, що угорські вето щодо вступу України у ЄС були забаганкою Кремля.