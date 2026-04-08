Сійярто "зливав" Лаврову документи щодо вступу України до ЄС — інсайдери

Європейський журналістський проєкт Vsquare опублікував нове розслідування з деталями, як очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто координував з Росією дії проти інтересів України і ЄС та всіляко демонстрував Москві свою лояльність.

Сійярто “по-дружньому” надавав Лаврову інформацію про Україну та ЄС

Про це йдеться у матеріалі Vsquare від 8 квітня.

Vsquare опублікували нові деталі розмов між Сійярто та главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим, які підтверджують, що угорські "вето" у ЄС кооринувалися з Росією.

Записи розмов охоплюють 2023-2025 роки, їхню автентичність підтвердили низка розслідувальних журналістських проєктів — у тому числі FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider, Розслідувальний центр ім. Яна Куцяка.

У попередній частині розслідування йшлося, зокрема, про те, що Сійярто на прохання Лаврова добивався виключення із санкційного списку ЄС родички російського олігарха Алішера Усманова.

У багатьох розмовах Сійярто надавав Лаврову інформацію про те, якими очікувано будуть нові кроки європейських країн для тиску на Росію, та радився з ним щодо кроків, які були б спрямовані проти України і ЄС та вигідними для Росії.

Так, зазначають, що під час саміту Євроради 14 грудня 2023 року, коли лідери мали ухвалити рішення щодо відкриття переговорів з Україною і Молдовою, Сійярто у перерві між зустрічами телефонував до Москви і розповідав, якою є угорська "стратегія шантажу". Того разу вона не спрацювала — Орбан на цій зустрічі врешті вийшов "попити кави" і рішення ухвалили без нього.

2 липня 2024 року, коли Орбан приїздив до Києва, Сійярто одразу ж зателефонував Лаврову розповісти про зміст розмови із Зеленським, та обговорював організацію поїздки Орбана до Москви перед самітом НАТО у Вашингтоні, коли Угорщина щойно перейняла головування у Раді ЄС.

Тоді ці плани тримали у таємниці від ЄС і НАТО — чим потім європосадовці дуже обурювалися у непублічних коментарях.

Сійярто запевняв, що Орбан поїде у ролі лідера головуючої у ЄС держави — на що Орбану не давали мандату у ЄС та відмежувалися від візиту, коли це сталося.

З розмови випливає, що він поїхав як представник Ради ЄС. Це вражаюче, як Сійярто добивався запрошення для Орбана до Москви… Очевидно, Угорщина у цьому випадку обманювала ЄС, — коментує неназваний європейський високопосадовець.

Також запис розмови розкрив, що Лавров мав своє питання до Сійярто — він просив документ з вимогами ЄС до України у межах переговорів про вступ, що стосується мов нацменшин. Сійярто сказав, що "без проблем" може надіслати його.

Співрозмовник серед посадовців ЄС каже, що "на 99%" йшлося про так звану переговорну рамку, і прохання виглядає дивним, оскільки документ вже був публічним.

У розмові Сійярто і Лаврова від 17 червня угорський міністр розповідав, як Угорщина використовує для тиску на Україну питання зобов’язань щодо прав нацменшин. Лавров перевів розмову до того, як це можна було б розіграти у випадку із "захистом прав російськомовних", щоб перешкоджати євроінтеграції України ще й через цю тему. Сійярто запевнив його, що це "універсальний принцип Ради Європи і "сьогодні йдеться про вашу меншину, а завтра може йтися про нашу".