"Наслідуйте приклад США!". Сійярто цинічно закликав ЄС зняти санкції з нафти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз має "наслідувати приклад" США, які ухвалили рішення тимчасово зняти санкції з російської нафти, що станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.
Головні тези:
- Петер Сійярто закликає ЄС наслідувати США у скасуванні санкцій на російську нафту.
- Рішення США може збільшити ресурси Росії для продовження війни проти України, зауважує глава Європейської ради.
Сійярто цинічно закликав ЄС зняти санкції з російської нафти
Сійярто заявив, що рішення США призупинити санкції щодо поставок російської нафти означає, що "російська нафта знову зможе надходити на світові ринки морським шляхом, збільшуючи пропозицію та знижуючи ціни".
Відтак він вважає, що ЄС "повинен наслідувати приклад США та призупинити санкції щодо російської нафти".
Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.
В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.
Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо часткового скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок неправильним.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-