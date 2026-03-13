Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз должен "следовать примеру" США, принявших решение временно снять санкции с российской нефти, которая к настоящему времени уже находится на танкерах в море.

Сиейярто цинично призвал ЕС снять санкции с российской нефти

Сийярто заявил, что решение США приостановить санкции по поставкам российской нефти означает, что "российская нефть снова сможет поступать на мировые рынки по морскому пути, увеличивая предложение и снижая цены".

Однако Европа не почувствует эти преимущества, поскольку российская нефть запрещена на европейском рынке, а Брюссель продолжает принимать решения в соответствии с требованиями Зеленского.

Следовательно, он считает, что ЕС "должен последовать примеру США и приостановить санкции в отношении российской нефти".

Разрешение на возвращение этих поставок на европейский рынок помогло бы сдержать рост цен, но, к сожалению, Брюссель еще не сделал этого шага. Мы призываем Брюссель отменить санкции в отношении российской нефти. Решения ЕС не должны приниматься под давлением Зеленского! Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США по снятию санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США по частичной отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг неправильным.