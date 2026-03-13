"Последуйте примеру США!". Сийярто цинично призвал ЕС снять санкции с нефти РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз должен "следовать примеру" США, принявших решение временно снять санкции с российской нефти, которая к настоящему времени уже находится на танкерах в море.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Венгрии призывает ЕС повторить шаг США и снять санкции с российской нефти.
- Решение Соединенных Штатов способно увеличить ресурсы России для военных действий в Украине.
- Брюссель не отменяет запрет на российскую нефть, что не позволяет Европе воспользоваться снижением цен на нефть.
Сиейярто цинично призвал ЕС снять санкции с российской нефти
Сийярто заявил, что решение США приостановить санкции по поставкам российской нефти означает, что "российская нефть снова сможет поступать на мировые рынки по морскому пути, увеличивая предложение и снижая цены".
Следовательно, он считает, что ЕС "должен последовать примеру США и приостановить санкции в отношении российской нефти".
Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения войны против Украины.
В украинских дипломатических кругах считают, что решение США по снятию санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.
Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США по частичной отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг неправильным.
