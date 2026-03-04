Путин пообещал отдать Сийярто двух пленных граждан Венгрии, служивших в ВСУ
Путин пообещал отдать Сийярто двух пленных граждан Венгрии, служивших в ВСУ

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин пообещал отпустить двух пленных граждан Венгрии, служивших в Вооруженных силах Украины.

Главные тезисы

  • Путин пообещал отпустить двух граждан Венгрии, служивших в ВСУ, в ходе переговоров в Москве.
  • Решение об освобождении венгерских пленных было принято после заявления премьера Венгрии Виктора Орбана.

Путин отдает Сийярто двух пленных венгров

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве.

Во время встречи Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Виктор Орбан в ходе телефонного разговора.

Правитель РФ также заявил, что решил уволить двух человек.

Я принял решение уволить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой — прямо в самолет, на котором вы сюда прилетели и на котором вы вернетесь в Будапешт, — сказал он, обращаясь в Сийярто.

