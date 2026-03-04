Нелегитимный президент России Владимир Путин пообещал отпустить двух пленных граждан Венгрии, служивших в Вооруженных силах Украины.
Главные тезисы
- Путин пообещал отпустить двух граждан Венгрии, служивших в ВСУ, в ходе переговоров в Москве.
- Решение об освобождении венгерских пленных было принято после заявления премьера Венгрии Виктора Орбана.
Путин отдает Сийярто двух пленных венгров
Об этом он заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве.
Во время встречи Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Виктор Орбан в ходе телефонного разговора.
Правитель РФ также заявил, что решил уволить двух человек.
