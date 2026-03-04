Путин пообещал отдать Сийярто двух пленных граждан Венгрии, служивших в ВСУ

Путин отдает Сийярто двух пленных венгров

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве.

Во время встречи Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Виктор Орбан в ходе телефонного разговора.

Правитель РФ также заявил, что решил уволить двух человек.