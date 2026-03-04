Сийярто поехал на поклон к Путину из-за нефти и газа для Венгрии

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто прибыл в Москву, чтобы убедиться, что нефть и газ, необходимые для энергоснабжения Венгрии, будут и дальше доступны во время кризиса.

Сийярто прибыл в Москву просить российский газ и нефть

Сийярто заявил, что войны в мире ставят чрезвычайные вызовы национальной и энергетической безопасности Венгрии.

Война в Украине и кризис на Ближнем Востоке — это два вооруженных конфликта, одновременно вызывающих беспокойство. Венгрия хочет держаться в стороне от любых войн, и для нас безопасность Венгрии и венгерского народа всегда на первом месте. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Он добавил, что, с одной стороны, украинцы блокируют поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а с другой стороны хорваты обсуждают право венгров покупать российскую нефть морским путем.

В результате войны в Иране все мировые морские поставки нефти и газа столкнулись с чрезвычайными вызовами из-за закрытия Ормузского пролива, где происходит треть мировой торговли нефтью.

Поэтому в этой ситуации я нахожусь здесь, в Москве, чтобы убедиться, что нефть и газ, необходимые для энергоснабжения Венгрии, будут и дальше доступны во время кризиса. И я здесь, чтобы убедиться и получить гарантию, что необходимое для энергообеспечения нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию, несмотря на изменение обстоятельств и глобальный энергетический кризис, по той же цене, по которой россияне поставляют Венгрию. Поделиться

Он также прибег к предвыборной риторике, заявив, что от российских поставок будет зависеть размер коммунальных платежей венгров.