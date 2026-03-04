Глава МИД Венгрии Петр Сийярто прибыл в Москву, чтобы убедиться, что нефть и газ, необходимые для энергоснабжения Венгрии, будут и дальше доступны во время кризиса.
Сийярто прибыл в Москву просить российский газ и нефть
Сийярто заявил, что войны в мире ставят чрезвычайные вызовы национальной и энергетической безопасности Венгрии.
Он добавил, что, с одной стороны, украинцы блокируют поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а с другой стороны хорваты обсуждают право венгров покупать российскую нефть морским путем.
В результате войны в Иране все мировые морские поставки нефти и газа столкнулись с чрезвычайными вызовами из-за закрытия Ормузского пролива, где происходит треть мировой торговли нефтью.
Он также прибег к предвыборной риторике, заявив, что от российских поставок будет зависеть размер коммунальных платежей венгров.
Если энергоносители из России не поступят в Венгрию, к сожалению, о снижении коммунальных платежей для домохозяйств также придется забыть.
