Сійярто поїхав на поклон до Путіна через нафту і газ для Угорщини
Політика
Дата публікації

Сійярто поїхав на поклон до Путіна через нафту і газ для Угорщини

Сійярто
Read in English

Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто прибув до Москви, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи.

Головні тези:

  • Глава МЗС Угорщини їде до Москви, щоб забезпечити доступність нафти та газу для енергопостачання Угорщини під час кризи.
  • Угорщина хоче триматися осторонь від війни та прагне забезпечити національну та енергетичну безпеку своїх громадян.

Сіярто прибув до Москви просити російський газ і нафту

Сійярто заявив, що війни у світі ставлять надзвичайні виклики для національної та енергетичної безпеки Угорщини.

Війна в Україні та криза на Близькому Сході — це два збройні конфлікти, які одночасно викликають занепокоєння. Угорщина хоче триматися осторонь від будь-яких воєн, і для нас безпека Угорщини та угорського народу завжди на першому місці.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Він додав, що, з одного боку, українці блокують постачання нафти по трубопроводу "Дружба", а з іншого боку, хорвати обговорюють право угорців купувати російську нафту морським шляхом.

У результаті війни в Ірані все світове морське постачання нафти і газу зіткнулося з надзвичайними викликами через закриття Ормузької протоки, де відбувається третина світової торгівлі нафтою.

Тому в цій ситуації я перебуваю тут, у Москві, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи. І я тут, щоб переконатися і отримати гарантію, що необхідна для енергозабезпечення нашої країни кількість нафти і природного газу буде поставлена до Угорщини, незважаючи на зміну обставин і глобальну енергетичну кризу, за тією ж ціною, за якою росіяни постачають до Угорщини.

Він також вдався до передвиборчої риторики, заявивши, що від російських постачань залежатиме розмір комунальних платежів угорців.

Якщо енергоносії з Росії не надійдуть до Угорщини, то, на жаль, про зниження комунальних платежів для домогосподарств також доведеться забути.

