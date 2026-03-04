Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто прибув до Москви, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи.
Головні тези:
- Глава МЗС Угорщини їде до Москви, щоб забезпечити доступність нафти та газу для енергопостачання Угорщини під час кризи.
- Угорщина хоче триматися осторонь від війни та прагне забезпечити національну та енергетичну безпеку своїх громадян.
Сіярто прибув до Москви просити російський газ і нафту
Сійярто заявив, що війни у світі ставлять надзвичайні виклики для національної та енергетичної безпеки Угорщини.
Він додав, що, з одного боку, українці блокують постачання нафти по трубопроводу "Дружба", а з іншого боку, хорвати обговорюють право угорців купувати російську нафту морським шляхом.
У результаті війни в Ірані все світове морське постачання нафти і газу зіткнулося з надзвичайними викликами через закриття Ормузької протоки, де відбувається третина світової торгівлі нафтою.
Він також вдався до передвиборчої риторики, заявивши, що від російських постачань залежатиме розмір комунальних платежів угорців.
Якщо енергоносії з Росії не надійдуть до Угорщини, то, на жаль, про зниження комунальних платежів для домогосподарств також доведеться забути.
