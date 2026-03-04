Сійярто поїхав на поклон до Путіна через нафту і газ для Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто прибув до Москви, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи.

Сіярто прибув до Москви просити російський газ і нафту

Сійярто заявив, що війни у світі ставлять надзвичайні виклики для національної та енергетичної безпеки Угорщини.

Війна в Україні та криза на Близькому Сході — це два збройні конфлікти, які одночасно викликають занепокоєння. Угорщина хоче триматися осторонь від будь-яких воєн, і для нас безпека Угорщини та угорського народу завжди на першому місці. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Він додав, що, з одного боку, українці блокують постачання нафти по трубопроводу "Дружба", а з іншого боку, хорвати обговорюють право угорців купувати російську нафту морським шляхом.

У результаті війни в Ірані все світове морське постачання нафти і газу зіткнулося з надзвичайними викликами через закриття Ормузької протоки, де відбувається третина світової торгівлі нафтою.

Тому в цій ситуації я перебуваю тут, у Москві, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи. І я тут, щоб переконатися і отримати гарантію, що необхідна для енергозабезпечення нашої країни кількість нафти і природного газу буде поставлена до Угорщини, незважаючи на зміну обставин і глобальну енергетичну кризу, за тією ж ціною, за якою росіяни постачають до Угорщини.

Він також вдався до передвиборчої риторики, заявивши, що від російських постачань залежатиме розмір комунальних платежів угорців.