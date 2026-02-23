Сійярто цинічно звинуватив Україну в "антиугорській політиці"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.
Сійярто накинувся на Україну з цинічними звинуваченнями
Про це він сказав під час спілкування із журналістами перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.
Сійярто заявив, що Угорщина "не ненавидить Україну", але "проблема в тому, що українська держава ненавидить Угорщину і протягом останніх десяти років проводить антиугорську політику".
Сійярто заявив також, що "Європейська комісія поводиться як українська комісія", ставлячи інтереси України вище за інтереси Угорщини.
Відтак він наголосив, що рішення Угорщини призупинити санкції та кредит пов'язане з тим, що "Україна вирішила не відновлювати постачання нафти до Угорщини".
