Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел выразил недовольство по поводу решения Украины не возобновить поставки нефти в Венгрию, будто бы угрожая этим энергобезопасности страны.
- Сийярто считает, что украинское государство ведет антивенгерскую политику и выставляет себя враждебно по отношению к Венгрии.
Сийярто набросился на Украину с циничными обвинениями
Об этом он сказал во время общения с журналистами перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.
Сийярто заявил, что Венгрия "не ненавидит Украину", но "проблема в том, что украинское государство ненавидит Венгрию и в течение последних десяти лет проводит антивенгерскую политику".
Сийярто заявил также, что "Европейская комиссия ведет себя как украинская комиссия", ставя интересы Украины выше интересов Венгрии.
Следовательно, он подчеркнул, что решение Венгрии приостановить санкции и кредит связано с тем, что "Украина решила не возобновлять поставки нефти в Венгрию".
