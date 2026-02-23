Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.

Сийярто набросился на Украину с циничными обвинениями

Об этом он сказал во время общения с журналистами перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Сийярто заявил, что Венгрия "не ненавидит Украину", но "проблема в том, что украинское государство ненавидит Венгрию и в течение последних десяти лет проводит антивенгерскую политику".

Украина ведет себя очень враждебно по отношению к Венгрии. Спросите украинцев, почему они прекратили поставки нефти в Венгрию, почему они ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, почему они не возвращают права венгерскому национальному сообществу? И мне очень интересно, каким будет их ответ. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Сийярто заявил также, что "Европейская комиссия ведет себя как украинская комиссия", ставя интересы Украины выше интересов Венгрии.

Следовательно, он подчеркнул, что решение Венгрии приостановить санкции и кредит связано с тем, что "Украина решила не возобновлять поставки нефти в Венгрию".