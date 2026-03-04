Нелегітимний президент Росії Володимир Путін пообіцяв відпустити двох полонених громадян Угорщини, які служили в Збройних силах України.

Путін віддає Сійярто двох полонених угорців

Про це він заявив на зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві.

Під час зустрічі Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем'єр Віктор Орбан в ході телефонної розмови.

Правитель РФ також заявив, що вирішив звільнити двох осіб.