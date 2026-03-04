Путін пообіцяв віддати Сійярто двох полонених громадян Угорщини, які служили в ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін пообіцяв віддати Сійярто двох полонених громадян Угорщини, які служили в ЗСУ

Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін пообіцяв відпустити двох полонених громадян Угорщини, які служили в Збройних силах України.

Головні тези:

  • Путін обіцяв віддати двох громадян Угорщини, які служили в ЗСУ, угорському МЗС.
  • Рішення про звільнення угорських полонених було ухвалено під час переговорів у Москві.

Путін віддає Сійярто двох полонених угорців

Про це він заявив на зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві.

Під час зустрічі Путін вказав, що питання щодо полонених порушував у вівторок угорський прем'єр Віктор Орбан в ході телефонної розмови.

Правитель РФ також заявив, що вирішив звільнити двох осіб.

Я прийняв рішення звільнити двох осіб. Ви зможете, як і просив прем'єр-міністр, забрати їх із собою – прямо в літак, на якому ви сюди прилетіли і на якому ви повернетеся до Будапешта, – сказав він, звертаючись до Сійярто.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Події в Ірані є сигналом для Путіна щодо кінця диктатур — Зеленський
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін не зміг скористатися стрибком цін на нафту
Новий план Путіна також провалився
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто поїхав на поклон до Путіна через нафту і газ для Угорщини
Сійярто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?