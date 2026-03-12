Сийярто в унисон с Россией нагло обвинил Украину в атаке по "Турецкому потоку"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул претензии к Украине после того, как в РФ заявили об атаке на инфраструктуру Турецкого потока.

Сийярто снова обвиняет Украину

Об этом Сийярто написал в соцсети Х.

Украина теперь атаковала инфраструктуру "Турецкого потока" в России, обеспечивающую поставки газа в Венгрию. Без "Турецкого потока" Венгрия просто не сможет безопасно получать газ с географической и физической точек зрения. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Он также назвал "блокировку" Украиной транзита через нефтепровод "Дружба" и "удар" по "Турецкому потоку" "серьезными атаками против суверенитета" Венгрии.