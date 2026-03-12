Сийярто в унисон с Россией нагло обвинил Украину в атаке по "Турецкому потоку"
Сийярто в унисон с Россией нагло обвинил Украину в атаке по "Турецкому потоку"

Сийярто
Источник:  Укринформ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул претензии к Украине после того, как в РФ заявили об атаке на инфраструктуру Турецкого потока.

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в нападении на инфраструктуру “Турецкого потока”.
  • Атаки на газопровод “Турецкий поток” рассматриваются как серьезная угроза суверенитету Венгрии.

Об этом Сийярто написал в соцсети Х.

Украина теперь атаковала инфраструктуру "Турецкого потока" в России, обеспечивающую поставки газа в Венгрию. Без "Турецкого потока" Венгрия просто не сможет безопасно получать газ с географической и физической точек зрения.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Он также назвал "блокировку" Украиной транзита через нефтепровод "Дружба" и "удар" по "Турецкому потоку" "серьезными атаками против суверенитета" Венгрии.

Как сообщалось, российские СМИ писали, что "Газпром" заявил о воздушной атаке на свои объекты, которые обеспечивали газопровод "Турецкий поток".

