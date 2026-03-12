Сийярто в унисон с Россией нагло обвинил Украину в атаке по "Турецкому потоку"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул претензии к Украине после того, как в РФ заявили об атаке на инфраструктуру Турецкого потока.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в нападении на инфраструктуру “Турецкого потока”.
- Атаки на газопровод “Турецкий поток” рассматриваются как серьезная угроза суверенитету Венгрии.
Сийярто снова обвиняет Украину
Об этом Сийярто написал в соцсети Х.
Он также назвал "блокировку" Украиной транзита через нефтепровод "Дружба" и "удар" по "Турецкому потоку" "серьезными атаками против суверенитета" Венгрии.
Как сообщалось, российские СМИ писали, что "Газпром" заявил о воздушной атаке на свои объекты, которые обеспечивали газопровод "Турецкий поток".
