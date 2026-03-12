Сійярто в унісон з Росією нахабно звинуватив Україну в атаці по "Турецькому потоку"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув претензії до України після того, як в РФ заявили про атаку на інфраструктуру «Турецького потоку».

Сійярто знову звинувачує Україну

Про це Сійярто написав у соцмережі Х.

Україна тепер атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ із географічної і фізичної точок зору. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Він також назвав «блокування» Україною транзиту через нафтопровід «Дружба» і «удар» по «Турецькому потоку» «серйозними атаками проти суверенітету» Угорщини.