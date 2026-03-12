Сійярто в унісон з Росією нахабно звинуватив Україну в атаці по "Турецькому потоку"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув претензії до України після того, як в РФ заявили про атаку на інфраструктуру «Турецького потоку».
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Україну в атаках на інфраструктуру "Турецького потоку".
- Сійярто стверджує, що блокування транзиту через нафтопровід "Дружба" та удари по "Турецькому потоку" - серйозні атаки на суверенітет Угорщини.
Сійярто знову звинувачує Україну
Про це Сійярто написав у соцмережі Х.
Він також назвав «блокування» Україною транзиту через нафтопровід «Дружба» і «удар» по «Турецькому потоку» «серйозними атаками проти суверенітету» Угорщини.
Як повідомлялося, російські ЗМІ писали, що «Газпром» заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечували газопровід «Турецький потік».
