Сийярто "сливал" Лаврову документы о вступлении Украины в ЕС — инсайдеры

Европейский журналистский проект Vsquare опубликовал новое расследование с деталями, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто координировал с Россией действия против интересов Украины и ЕС и всячески демонстрировал Москве свою лояльность.

Сиерто "по-дружески" предоставлял Лаврову информацию об Украине и ЕС.

Об этом говорится в материале Vsquare от 8 апреля.

Vsquare опубликовали новые детали разговоров между Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подтверждающими, что венгерские "вето" в ЕС координировались с Россией.

Записи разговоров охватывают 2023-2025 годы, их подлинность подтвердили ряд расследовательских журналистских проектов — в том числе FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider, Расследовательский центр им. Яна Кутяка.

В предварительной части расследования говорилось, в частности, о том, что Сийярто по просьбе Лаврова добивался исключения из санкционного списка ЕС родственницы российского олигарха Алишера Усманова.

Во многих разговорах Сийярто предоставлял Лаврову информацию о том, какими ожидаемыми будут новые шаги европейских стран для давления на Россию, и советовался с ним относительно шагов, направленных против Украины и ЕС и выгодных для России.

Так, отмечают, что во время саммита Евросовета 14 декабря 2023 года, когда лидеры должны были принять решение об открытии переговоров с Украиной и Молдовой, Сийярто в перерыве между встречами звонил в Москву и рассказывал, какова венгерская "стратегия шантажа". В тот раз она не сработала — Орбан на этой встрече наконец вышел "попить кофе" и решение было принято без него.

2 июля 2024 года, когда Орбан приезжал в Киев, Сийярто сразу же позвонил Лаврову рассказать о содержании разговора с Зеленским и обсуждал организацию поездки Орбана в Москву перед саммитом НАТО в Вашингтоне, когда Венгрия только что переняла председательство в Совете ЕС.

Тогда эти планы держали в тайне от ЕС и НАТО — чем потом еврочиновники очень возмущались непубличными комментариями.

Сийярто уверял, что Орбан поедет в роли лидера председательствующего в ЕС государства, на что Орбану не давали мандата в ЕС и отмежевались от визита, когда это произошло.

Из разговора следует, что он уехал как представитель Совета ЕС. Это поразительно, как Сийярто добивался приглашения для Орбана в Москву… Очевидно, Венгрия в этом случае обманывала ЕС, — комментирует неназванный европейский чиновник.

Также запись разговора раскрыла, что у Лаврова был свой вопрос к Сийярто — он просил документ с требованиями ЕС к Украине в рамках переговоров о вступлении, что касается языков нацменьшинств. Сийярто сказал, что "без проблем" может отправить его.

Собеседник среди чиновников ЕС говорит, что "на 99%" речь шла о так называемой переговорной рамке, и просьба выглядит странной, поскольку документ уже был публичным.

В разговоре Сийярто и Лаврова от 17 июня венгерский министр рассказывал, как Венгрия использует для давления на Украину вопросы обязательств по правам нацменьшинств. Лавров перевел разговор до того, как это можно было бы разыграть в случае с "защитой русскоязычных прав", чтобы препятствовать евроинтеграции Украины еще и из-за этой темы. Сийярто заверил его, что это "универсальный принцип Совета Европы и "сегодня речь идет о вашем меньшинстве, а завтра речь может идти о нашем".