Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "кончатся деньги".

Сийярто унижает Украину из-за нефтепровода “Дружба”

Об этом Сийярто заявил во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, передает портал Vadhajtások.

Глава венгерского МИД спрогнозировал, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба" возобновятся 13 апреля — на следующий день после парламентских выборов.

Сийярто выразил уверенность, что руководящая партия "Фидеса" Виктора Орбана победит в голосовании, а Украина будет вынуждена возобновить работу нефтепровода.

У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас нефть. Поэтому после нашей победы на выборах они будут вынуждены запустить трубопровод "Дружба" и транспортировка возобновится вечером 13 апреля. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Этими словами Сийярто намекнул, что у Украины исчерпывается финансирование из-за блокирования Будапештом кредита на 90 млрд евро от ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод Дружба не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Кроме того, во время конференции Сийярто заявил, что членство Украины в ЕС не может быть зафиксировано ни в одном мирном соглашении, поскольку означало бы "распространение войны" на весь Европейский Союз.