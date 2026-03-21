Сійярто нахабно прогнозує терміни відновлення Україною роботи нафтопроводу "Дружба"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

Головні тези:

  • Петер Сійярто прогнозує, що робота нафтопроводу “Дружба” в Україні буде відновлена 13 квітня після парламентських виборів.
  • Існує загроза закінчення фінансування України через блокаду кредиту від ЄС, що може змусити країну запустити трубопровід “Дружба”.

Сійярто принижує Україну через нафтопровід “Дружба”

Про це Сійярто заявив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті, передає портал Vadhajtások.

Глава угорського МЗС спрогнозував, що постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба" відновляться 13 квітня — на наступний день після парламентських виборів.

Сійярто висловив впевненість, що керівна партія "Фідес" Віктора Орбана переможе у голосуванні, а Україна буде змушена відновити роботу нафтопроводу.

В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта. Тому після нашої перемоги на виборах вони будуть змушені запустити трубопровід "Дружба", і транспортування відновиться ввечері 13 квітня.

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Цими словами Сійярто натякнув на те, що в України вичерпується фінансування через блокування Будапештом кредиту на 90 млрд євро від ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Крім того, під час конференції Сійярто заявив, що членство України в ЄС не може бути зафіксованим в жодній мирній угоді, оскільки б означало "поширення війни" на весь Європейський Союз.

Ба більше, переважна більшість держав-членів Європейського Союзу також є членами НАТО, і якби ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни, це означало б, що НАТО також швидко вступить у конфлікт з Росією, що означало б Третю світову війну.

