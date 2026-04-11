Скандальный глава МИД России Сергей Лавров с возмущением отреагировал на появление в сети "слива" его телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которого последний раскрывал конфиденциальную информацию.

Лавров злится из-за того, что его разоблачили

Российские пропагандисты попросили дипломата прокомментировать заявление спикера Еврокомиссии Паулы Пиньо.

Что важно понимать, последняя назвала информацию о контактах Лаврова и Сиярто угрозой безопасности и интересам Евросоюза.

На фоне последних событий глава МИД России начал цинично жаловаться, что “подслушивать — грех”.

А если уж подслушал что-то, разоблачающее тебя самого, то лучше молчать и не позориться. Сергей Лавров Глава МИД РФ

Приспешник Путина также начал выдумывать, что в его разговорах с Сийярто речь шла преимущественно о защите законных прав венгров в Украине.

Как уже упоминалось ранее, медиапроект Vsquare обнародовал новые подробности разговоров между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Эти записи фактически являются доказательствами того, что венгерские вето касательно вступления Украины в ЕС были прихотью Кремля.