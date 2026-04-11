"Лучше молчать и не позориться". Лавров отреагировал на слив его разговора
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Скандальный глава МИД России Сергей Лавров с возмущением отреагировал на появление в сети "слива" его телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которого последний раскрывал конфиденциальную информацию.

Главные тезисы

  • Вето Венгрии на вступления Украины в ЕС координировалось с Россией.
  • Однако Кремль не хочет признавать свою причастность.

Российские пропагандисты попросили дипломата прокомментировать заявление спикера Еврокомиссии Паулы Пиньо.

Что важно понимать, последняя назвала информацию о контактах Лаврова и Сиярто угрозой безопасности и интересам Евросоюза.

На фоне последних событий глава МИД России начал цинично жаловаться, что “подслушивать — грех”.

А если уж подслушал что-то, разоблачающее тебя самого, то лучше молчать и не позориться.

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

Приспешник Путина также начал выдумывать, что в его разговорах с Сийярто речь шла преимущественно о защите законных прав венгров в Украине.

Как уже упоминалось ранее, медиапроект Vsquare обнародовал новые подробности разговоров между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Эти записи фактически являются доказательствами того, что венгерские вето касательно вступления Украины в ЕС были прихотью Кремля.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?