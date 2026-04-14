Нам не нужен ЕС "лайт", как и НАТО — Зеленский
Нам не нужен ЕС "лайт", как и НАТО — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский расставил все точки над "i"
Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять союзникам, что Украину не интересует неполное членство в Европейском Союзе, приведя пример того, что Европа незаинтересована в "ограниченной" украинской армии.

  • Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС не может произойти быстро.
  • Однако Зеленского не устраивает сценарий, предложенный Брюсселем.

Зеленский расставил все точки над "i"

Свою позицию по поводу членства Украины в ЕС глава государства озвучил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

Представители СМИ попросили Зеленского прокомментировать возможность так называемого "неполного" членства в ЕС, которое обсуждается в официальном Брюсселе.

По убеждению европейских лидеров, этот сценарий позволит Украине присоединиться к ЕС, однако с гораздо меньшими полномочиями в принятии решений.

Владимир Зеленский отметил, что для него это неприемлемый сценарий.

По его словам, Европа хочет видеть в Украине сильного и полноценного союзника.

На этом фоне глава государства обратил внимание на то, что ВСУ никому не нужны в формате "лайт".

Нам не нужен ЕС "лайт", как и НАТО. Так же, как я считаю, и Европе, и странам НАТО нужна Украина, в полной мере сильный партнер. Нужна наша армия, мощная армия. Потому что никому не нужна украинская армия "Лайт". Что это будет за защита?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

