Европа готовится к выходу США из НАТО

Как сообщает издание The Wall Street Journal, лидеры Европы уже обсуждают план "европейского НАТО" после угроз американского президента Дональда Трампа вывести США из состава блока.

НАТО оказался на грани раскола

По словам инсайдеров, в центре внимания лидеров Европы оказался резервный план действий. Его могут использовать в случае выходе США из Альянса.

Этот документ поддержал даже официальный Берлин, который является давним противником автономного подхода.

Официальный Брюссель активно работает над планом "европейского НАТО".

Главная цель — привлечь как можно больше членов ЕС в командно-управленческие роли Альянса и дополнить американские военные ресурсы собственными.

Эти планы, которые неформально продвигаются из-за побочных дискуссий и встреч не преследуют цель конкурировать с действующей структурой НАТО, добавили источники, а лишь стремятся сохранить сдерживание России и оперативную непрерывность, если Вашингтон выведет войска из Европы.

Как удалось узнать анонимным источникам, по состоянию на сегодняшний день официальный Брюссель решает практические военные вопросы.