Трамп скасував санкції на російську нафту попри усі свої обіцянки

Команда президента США Дональда Трампа на 30 днів скасувала санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем. Це рішення було ухвалене всупереч нещодавнім публічним обіцянкам не поновлювати відповідні ліцензії.

Трамп знову допомагає Путіну заробляти гроші на війну

Про нове рішення Дональда Трампа повідомляє Міністерство фінансів США.

У відомстві офіційно підтвердили, що управління з контролю за іноземними активами (OFAC) надає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на поставку і продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року.

Варто звернути увагу на те, що нова ліцензія залишатиметься в силі до 16 травня.

Саме вона замінить виняток із санкцій щодо російської нафти, термін дії якого закінчився 11 квітня.

За словами журналіста Остапа Яриша, у Білому домі про скандальні рішення найчастіше оголошують у п'ятницю ввечері.

Головна ціль дуже прості — знизити увагу медіа та громадськості, які на вихідних рідше стежить за новинами.