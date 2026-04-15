Британия объявила о самом масштабном пакете поставок дронов для Украины

15 апреля Великобритания подтвердила, что выделяет самый большой в своей истории пакет поставок дронов для Украины. Главная цель этого решения – помочь ВСУ окончательно разгромить армию РФ.

Как сообщает британское правительство, речь идет о минимум 120 тысячах БПЛА.

Официальный Лондон решил существенно расширить программу снабжения беспилотников.

По словам британских чиновников, главная цель — масштабное увеличение производства и передачи различных типов дронов — разведывательных, ударных и многоцелевых.

В рамках нового пакета Украина получит десятки тысяч беспилотников, производимых в Великобритании и странах-партнерах. Часть из них предназначена для поражения целей на фронте, другие — для наблюдения, разведки или защиты от атак.

Официальный Лондон обращает внимание на то, что именно БПЛА стали главным "козырем" современной войны, особенно в условиях российских атак на города, энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Более того, указано, что новый пакет военной помощи предусматривает инвестиции в новые технологии, в частности разработку более дешевых и эффективных систем перехвата вражеских дронов, позволяющих сбивать их без использования дорогостоящих ракет.

Команда британского лидера Кира Стармера отмечает, что эта поддержка является частью долгосрочной стратегии помощи Украине.