Британия объявила о самом масштабном пакете поставок дронов для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

15 апреля Великобритания подтвердила, что выделяет самый большой в своей истории пакет поставок дронов для Украины. Главная цель этого решения – помочь ВСУ окончательно разгромить армию РФ.

Главные тезисы

  • В пакет помощи входят тысячи ударных беспилотников дальнего радиуса действия.
  • Речь идет о разведывательных дронах, БПЛА для логистического обеспечения и морских средствах.

Как сообщает британское правительство, речь идет о минимум 120 тысячах БПЛА.

Официальный Лондон решил существенно расширить программу снабжения беспилотников.

По словам британских чиновников, главная цель — масштабное увеличение производства и передачи различных типов дронов — разведывательных, ударных и многоцелевых.

В рамках нового пакета Украина получит десятки тысяч беспилотников, производимых в Великобритании и странах-партнерах. Часть из них предназначена для поражения целей на фронте, другие — для наблюдения, разведки или защиты от атак.

Официальный Лондон обращает внимание на то, что именно БПЛА стали главным "козырем" современной войны, особенно в условиях российских атак на города, энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Более того, указано, что новый пакет военной помощи предусматривает инвестиции в новые технологии, в частности разработку более дешевых и эффективных систем перехвата вражеских дронов, позволяющих сбивать их без использования дорогостоящих ракет.

Команда британского лидера Кира Стармера отмечает, что эта поддержка является частью долгосрочной стратегии помощи Украине.

Поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется для достижения справедливого и продолжительного мира.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?