Согласно данным лидера Финляндии Александра Стубба, потери армии РФ на поле боя в 5 раз выше, чем потери Сил обороны Украины. Достичь такого показателя удалось благодаря стремительному развитию беспилотных технологий.

Стубб указал на одно из главных преимуществ Украины

По убеждению лидера Финландии, по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины находятся в гораздо лучшем положении, чем это было до сих пор на любом из этапе этой войны, пишет Breaking Defense.

Соотношение потерь сейчас составляет 1:5, один украинский солдат на пятерых российских солдат. Темпы потерь сейчас составляют примерно 150–157 погибших [российских] солдат на квадратный километр. Александр Стубб Президент Финляндии

Что важно понимать, в отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований было указано, что соотношение боевых потерь ВСУ и армии РФ было примерно вдвое меньше — на уровне 1:2,5 или 1:2.

Лидер Финляндии официально подтвердил, что партнеры Киева в 2026 году рассматривают три возможных сценария развития войны в Украине:

затягивание боевых действий; мирное урегулирование; ослабление одной из сторон из-за внешних факторов.

По убеждению самого Стубба, в течение этого года война будет продолжаться, поэтому крайне важно и дальше усиливать Украину, а также помочь ей подготовиться к следующей зиме.