Стубб назвал соотношение потерь Украины и РФ на фронте

Источник:  online.ua

Согласно данным лидера Финляндии Александра Стубба, потери армии РФ на поле боя в 5 раз выше, чем потери Сил обороны Украины. Достичь такого показателя удалось благодаря стремительному развитию беспилотных технологий.

Главные тезисы

  • Стубб заявил, что 95% недавних успехов Украины стали возможны благодаря использованию дронов.
  • ВСУ уже имеют возможность наносить удары по РФ на расстоянии до 3000 километров.

По убеждению лидера Финландии, по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины находятся в гораздо лучшем положении, чем это было до сих пор на любом из этапе этой войны, пишет Breaking Defense.

Соотношение потерь сейчас составляет 1:5, один украинский солдат на пятерых российских солдат. Темпы потерь сейчас составляют примерно 150–157 погибших [российских] солдат на квадратный километр.

Александр Стубб

Президент Финляндии

Что важно понимать, в отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований было указано, что соотношение боевых потерь ВСУ и армии РФ было примерно вдвое меньше — на уровне 1:2,5 или 1:2.

Лидер Финляндии официально подтвердил, что партнеры Киева в 2026 году рассматривают три возможных сценария развития войны в Украине:

  1. затягивание боевых действий;

  2. мирное урегулирование;

  3. ослабление одной из сторон из-за внешних факторов.

По убеждению самого Стубба, в течение этого года война будет продолжаться, поэтому крайне важно и дальше усиливать Украину, а также помочь ей подготовиться к следующей зиме.

