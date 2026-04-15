Стубб назвал соотношение потерь Украины и РФ на фронте

Согласно данным лидера Финляндии Александра Стубба, потери армии РФ на поле боя в 5 раз выше, чем потери Сил обороны Украины. Достичь такого показателя удалось благодаря стремительному развитию беспилотных технологий.
Главные тезисы
- Стубб заявил, что 95% недавних успехов Украины стали возможны благодаря использованию дронов.
- ВСУ уже имеют возможность наносить удары по РФ на расстоянии до 3000 километров.
Стубб указал на одно из главных преимуществ Украины
По убеждению лидера Финландии, по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины находятся в гораздо лучшем положении, чем это было до сих пор на любом из этапе этой войны, пишет Breaking Defense.
Что важно понимать, в отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований было указано, что соотношение боевых потерь ВСУ и армии РФ было примерно вдвое меньше — на уровне 1:2,5 или 1:2.
Лидер Финляндии официально подтвердил, что партнеры Киева в 2026 году рассматривают три возможных сценария развития войны в Украине:
затягивание боевых действий;
мирное урегулирование;
ослабление одной из сторон из-за внешних факторов.
По убеждению самого Стубба, в течение этого года война будет продолжаться, поэтому крайне важно и дальше усиливать Украину, а также помочь ей подготовиться к следующей зиме.
