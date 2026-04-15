"Хуже уже не может быть". Зеленский признал дефицит ракет к Patriot
Источник:  ZDF

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его беспокоит угроза уменьшения поставок оружия в Украину, в том числе ракет ПВО, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться.

Главные тезисы

  • Война на Ближнем Востоке стала серьезной проблемой для Украины.
  • Команда Трампа игнорирует актуальные проблемы Киева.

Дефицит ракет к Patriot продолжает обостряться

По словам немецких журналистов, во время визита в Берлин Владимир Зеленский не скрывал своего возмущения низкими темпами поставок оружия для Украины.

Также глава государства публично пожаловался на двух представителей президента США Дональда Трампа — Джареда Кушнера и Стива Виткоффа.

Как отметил Зеленский, они постоянно находятся в контакте с Ираном и "у них нет времени на Украину".

На этом фоне украинский лидер решил не скрывать нехватку систем противовоздушной обороны Patriot (ракет для ЗРК — ред.).

Если война продлится дольше, оружия для Украины станет меньше.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что касается ракет для систем Patriot, украинский лидер публично признал:

Сейчас у нас именно такой дефицит, хуже уже не может быть.

Больше по теме

Украина близка к принятию соглашения о создании Спецтрибунала для России
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп возобновил санкции против российской нефти
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит тысячи дальнобойных ШИ-дронов Anubis
ВСУ получат тысячи ШИ-дронов Anubis

