"Хуже уже не может быть". Зеленский признал дефицит ракет к Patriot

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его беспокоит угроза уменьшения поставок оружия в Украину, в том числе ракет ПВО, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться.

Дефицит ракет к Patriot продолжает обостряться

По словам немецких журналистов, во время визита в Берлин Владимир Зеленский не скрывал своего возмущения низкими темпами поставок оружия для Украины.

Также глава государства публично пожаловался на двух представителей президента США Дональда Трампа — Джареда Кушнера и Стива Виткоффа.

Как отметил Зеленский, они постоянно находятся в контакте с Ираном и "у них нет времени на Украину".

На этом фоне украинский лидер решил не скрывать нехватку систем противовоздушной обороны Patriot (ракет для ЗРК — ред.).

Если война продлится дольше, оружия для Украины станет меньше. Владимир Зеленский Президент Украины

Что касается ракет для систем Patriot, украинский лидер публично признал: