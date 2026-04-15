"Гірше вже не може бути". Зеленський визнав дефіцит ракет до Patriot

За словами українського лідера Володимира Зеленського, його непокоїть загроза зменшення постачань зброї до України, зокрема й ракет ППО, якщо війна на Близькому Сході триватиме.

Дефіцит ракет до Patriot продовжує загострюватися

За словами німецьких журналістів, під час візиту до Берліну Володимир Зеленський не приховував свого обурення щодо низьких темпів постачань зброї для України.

Також глава держави публічно поскардився на двох представників президента США Дональда Трампа — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Як зазначив Зеленський, вони постійно перебувають у контакті з Іраном і “не мають часу на Україну".

На цьому тлі український лідер вирішив не приховувати брак систем протиповітряної оборони Patriot (ракет для ЗРК — ред.).

Якщо війна триватиме довше, зброї для України стане менше. Володимир Зеленський Президент України

Що стосується ракет для систем Patriot український лідер публічно визнав: