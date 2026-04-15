Стубб назвав співвідношення втрат України та РФ на фронті

Згідно з даними лідера Фінляндії Александра Стубба, втрати армії РФ на полі бою наразі у 5 разів вищі, ніж втрати Сил оборони України. Досягти такого показника вдалося завдяки стрімкому розвитку безпілотних технологій.
Головні тези:
- Стубб заявив, що 95% нещодавніх успіхів України стали можливими завдяки використанню дронів.
- ЗСУ вже мають можливість завдавати ударів по РФ на відстані до 3000 кілометрів.
Стубб вказав на одну з головних переваг України
На переконання лідера Фінландії, станом на сьогодні Сили оборони України перебувають у набагато кращому становищі, ніж це було досі на будь-якому з етапі цієї війни, пише Breaking Defense.
Що важливо розуміти, у звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, було вказано, що співвідношення бойових втрат ЗСУ та армії РФ було приблизно вдвічі меншим — на рівні 1:2,5 або 1:2.
Лідер Фінляндії офіційно підтвердив, що партнери Києва в 2026 році розглядають три можливі сценарії розвитку війни в Україні:
затягування бойових дій;
мирне врегулювання;
ослаблення однієї зі сторін через зовнішні фактори.
На переконання самого Стубба, протягом цього року війна триватиме, тому вкрай важливо й надалі посилювати Україну, а також допомогти їй підготуватися до наступної зими.
