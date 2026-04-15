Британія оголосила про наймасштабніший пакет постачання дронів для України

15 квітня Велика Британія підтвердила, що виділяє найбільший у своїй історії пакет постачання дронів для України. Головна мета цього рішення — допомогти ЗСУ остаточно розгромити армію РФ.

Як повідомляє британський уряд, йдеться про щонайменше 120 тисяч БПЛА.

Офіційний Лондон вирішив суттєво розширити програму постачання безпілотників.

За словами британських посадовців, мовиться про масштабне збільшення виробництва та передачі різних типів дронів — розвідувальних, ударних і багатоцільових.

У межах нового пакета Україна отримає десятки тисяч безпілотників, виготовлених у Великій Британії та країнах-партнерах. Частина з них призначена для ураження цілей на фронті, інші — для спостереження, розвідки або захисту від атак.

Офіційний Лондон звертає увагу на те, що саме БпЛА стали головним “козирем” сучасної війни, особливо в умовах російських атак на міста, енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.

Ба більше, вказано, що новий пакет військової допомоги передбачає інвестиції в нові технології, зокрема розробку більш дешевих і ефективних систем перехоплення ворожих дронів, які дозволяють збивати їх без використання дорогих ракет.

Команда британського лідера Кіра Стармера наголошує, що ця підтримка є частиною довгострокової стратегії допомоги Україні.