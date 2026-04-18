Україна уразила 7 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві гармати, один пункт управління БпЛА та сім районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1515-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 18 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 317 150 (+1 080) осіб;
танків — 11 876 (+6) од;
бойових броньованих машин — 24 410 (+10) од;
артилерійських систем — 40 242 (+82) од;
РСЗВ — 1 743 (+4) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 245 112 (+2 104) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 90 194 (+180) од;
Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 217 керованих авіабомб.
Крім того, задіяв 9305 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 106 — із реактивних систем залпового вогню.
