Україна уразила 7 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві гармати, один пункт управління БпЛА та сім районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1515-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 18 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 18.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 317 150 (+1 080) осіб;

  • танків — 11 876 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 24 410 (+10) од;

  • артилерійських систем — 40 242 (+82) од;

  • РСЗВ — 1 743 (+4) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 245 112 (+2 104) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 90 194 (+180) од;

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 217 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв 9305 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 106 — із реактивних систем залпового вогню.

